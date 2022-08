In vielen Teilen des Ostalbkreises hat es bereits aufgrund der anhaltenden Trockenheit gebrannt. Behörden warnen weiterhin davor, Feuer zu machen oder Zigarettenkippen unachtsam wegzuwerfen. Wiesen, Felder und Wälder sind leicht entzündlich.

Auch öffentliche Grillstellen werden immer häufiger gesperrt. So auch die am Egles-Spielplatz in Bopfingen. Feuer ist hier bis auf Weiteres untersagt.