Respektvoller Umgang mit dem Nächsten und mit der Schöpfung ist das Thema beim Sommerfest im Kinderdorf Sankt Josef in Unterriffingen gewesen.

Mit Projekten aus dem Unterricht haben Kinder und Jugendliche darauf hingewiesen, wie der Mensch die Schöpfung missachtet – etwa angesichts der weltweiten Überflutung der Meere durch Plastikmüll.

Bei der offiziellen Begrüßung nahm Sozialdezernent Josef Rettenmaier Stellung zu Respekt und Respektlosigkeit im Ostalbkreis. Der Geschäftsführer der Franz-von-Assisi-Einrichtungen, Detlev Wiesinger, verwies auf das respektvolle Miteinander im Alltag.

Vertreter der Polizei, des Roten Kreuzes und der Feuerwehr berichteten aus ihren Erfahrungen und machten deutlich, dass sie den Menschen, denen sie helfen wollen, respektvoll begegnen und sich diese Haltung auch wünschen. Zugleich berichteten sie aus der Praxis und zeigten sogar Verständnis dafür, wenn Menschen aus Angst beunruhigt oder sogar angespannt und aggressiv reagieren. Diese Sichtweise habe Hochachtung verdient, meinte Kinderdorfleiter Erich Staudenmaier bei der Begrüßungs- und Vorstellungsrunde.

Was stark zu sein bedeutet

Respekt ist eines der Erziehungsziele in der Unterriffinger Einrichtung. Einblicke hierzu erfuhren die Besucher beim Rundgang durch die Häuser, wo im familiärer Atmosphäre Erziehung erfolgt. Ein Sinnspruch hierzu fand sich in einem Haus für Mädchen, die Unterstützung dabei bekommen, ihren Alltag selbstständig zu bestehen. Er lautet: „Stark sein bedeutet nicht, nie hinzufallen, stark sein bedeutet, immer wieder aufzustehen.“

Kinder und Jugendliche in T-Shirts mit den aufgedruckten Zeichen „#respekt“ stellten ihre Aktions-Pavillons vor, die das Thema unterschiedlich behandelten. So konnte man an einem Umweltquiz teilnehmen, Pflänzchen eintopfen, Einkaufstaschen gestalten, Düfte und Deodorants herstellen, sich ein Tattoo aufsprühen lassen, Tiere streicheln oder auf Eseln reiten. Wer hoch hinaus wollte, konnte an einem Kran abgesichert einen Kistenturm erklimmen.

Im Pferdestall wurde die Reitpädagogik vorgestellt, im Musikkeller präsentierte Phil Obrigewitsch seinen Elefanten-Hiphop. Die Gruppe Protactics aus Bopfingen stellte ihre Arbeit der Gewaltprävention vor.

Am selben Stand informierte die Polizei über ihre Präventionsarbeit. Bestaunen konnte man außerdem ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Bopfingen, das von der Jugendfeuerwehr vorgestellt wurde. Zudem war ein Rettungswagen der DRK-Ortsgruppe Neresheim zu sehen.

Das traditionelle Fußballspiel der Kinder gegen die Erzieherinnen und Erzieher endete für die Erwachsenen noch tragischer als für die deutsche Fußball-Elf mit einer Niederlage von 15:1. Somit ging der Pokal 2018 wieder an die Kinderdorf-Mannschaft. Die anschließende Siegerehrung und der Auftritt von Rapper „Phil da elephant“ brachten die Stimmung am Ende des Tages nochmals nach oben.