Überlastungsschutz, Restriktion und Schutzwürdigkeit: Drei Schlagworte, die die Sorge der Einwohner von Unter- und Oberriffingen vor zu viel Windenergie in ihrer nächsten Nachbarschaft deutlich machen.

Generell wäre ein ganzer Windpark mit bis zu 20 Windrädern rund um die beiden kleinen Bopfinger Ortschaften vorstellbar. Die Flächen westlich von Michelfeld bei Unterriffingen stellen bislang die größte und auch einzige zusammenhängende Lage für Windkraft auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Bopfingen, Kirchheim und Riesbürg dar.

Aufmerksam verfolgten daher zahlreiche Bürger die Diskussion im Ortschaftsrat zum Thema mögliche Windkraftstandorte im Ortschaftsrat. Genauere Informationen dazu erhofften sie sich auch von Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler und dem Leiter des Stadtbauamts, Andreas Rief. Anhand einer vom Regionalverband Ostwürttemberg erarbeiteten Karte zur Standortermittlung für Windkraft erläuterte Bühler das Zustandekommen der nun konkret erkennbaren und ausgewiesenen möglichen Vorrangflächen für Windräder. Bühler sprach bewusst von einer kartographischen Darstellung, die noch keine endgültige Planung darstelle.

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Unterriffingen einmal Windkrafträder stehen werden, ist allerdings sehr hoch. „Ziel der Vorplanung ist es, keine Einzelstandorte zuzulassen, sondern die Windräder an einem geeigneten und weniger problematischen Standort zu bündeln“, sagte Bühler. Für den Ortschaftsrat stand auch weniger die Frage, ob Windkraft nach Unter- und Oberriffingen kommt, sondern die Frage nach dem Wie und Wie viel im Vordergrund.

Deutlich wurde dabei der Standpunkt vertreten, dass man später nicht von Windrädern umzingelt sein wolle. In diesem Standpunkt, so versicherte Bühler, sei man auch aus Sicht der Stadtverwaltung uneingeschränkt auf Seiten der Einwohner. Er hoffe, dass sich über den Regionalplan des Regionalverbands Ostwürttemberg dafür eine Restriktion auf die möglichen weiteren Windkraftflächen um Unter- und Oberriffingen herum konstruieren lässt. „Unbefriedigend ist, dass wir Ihnen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, dass das bisherige Planungskonstrukt auch rechtlich so hält, wie wir uns das vorstellen“, bedauerte Bühler.

Welche Investoren letztendlich auf den Flächen ihre Windräder aufstellen werden und ob sogenannte Bürgerwindräder auch Chancen haben, lasse sich noch nicht sagen. Gegen eine genaue Aussage spricht auch die Tatsache, dass auf besagter Fläche westlich von Michelfeld neben der Gemeinde Bopfingen auch der Staatsforst und private Landwirte Grundstücke haben. Und ob die beiden Letztgenannten grundsätzlich ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen oder das Allgemeinwohl der Bevölkerung mit im Auge behalten, ist schwer vorhersehbar. (mab)