Mit einem bunten Programm hat der Liederkranz Trochtelfingen mit mehreren Hundert Gästen und Gastchören im Wilhelm-Hahn-Bürgerhaus ein fröhliches Fest gefeiert. Fritz Ziegler ist zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Stolz klang in den Worten des Vorsitzenden des Liederkranzes Trochtelfingen, Richard Meitner, mit, als er von der traditionsreichen Vergangenheit des Gesangvereins sprach. Dass der Liederkranz Trochtelfingen vor etwa einem Jahr beinahe vor der Auflösung gestanden hatte, machte diese Feier nun vergessen.

Der Stammchor des Liederkranzes Trochtelfingen hat sich in seinen Interpretationen von überwiegend deutschem Liedgut inspirieren lassen. Für die moderne Chorvariante ist die Frauengruppe „Vocalis“ des Liederkranzes zuständig. Für den Vorsitzenden Meitner, der die Führung des Vereins vor einem Jahr in letzter Sekunde übernommen hat, ist eines klar: „Unser Liederkranz ist zurück. So mancher Wind hat sich in unsere Seelen gepfiffen, aber Chorgesang kann immer noch begeistern“, so Meitner..

Bürgermeister Gunter Bühler gratulierte dem Liederkranz zu seinem 150. Geburtstag und reihte ihn in die Top Five der traditionsreichen Vereine in Bopfingen ein. „Ich möchte mich bei ihnen für ihr großes Engagement und ihren lange währenden Beitrag zum kulturellen Leben in Bopfingen bedanken“, sagte Bühler.

Sechs Generationen hielten den Verein am Laufen

Landrat Klaus Pavel sprach von einem klassischen großen Jubiläum, dem er seinen größten Respekt zollt. „Man muss sich das mal vorstellen: sechs Generationen von Menschen haben den Verein am Laufen gehalten“, sagte Pavel. Der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack betonte, wie wichtig der gemeinsame Gesang für das gesellschaftliche Miteinander sei. Rainer Grundler, Vorsitzender des Eugen-Jaekle-Chorverbandes, stellte die Frage nach dem Geheimnis eines so langen Vereinslebens. „Die Antwort ist ganz einfach: es ist die Freude und der Spaß seiner Mitglieder am gemeinsamen Singen“, meinte Grundler.

Wie feiert man 150 Jahre Liederkranz Trochtelfingen? Am besten mit viel Gesang. Für diesen sorgten neben dem Gastgeber auch befreundete Gastchöre wie die Sängerfreunde Kerkingen, Young Voices aus Kerkingen, die Landfrauen Trochtelfingen sowie der Kindergarten Trochtelfingen mit einer erfrischenden Sommeraufführung.

(mab)