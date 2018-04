Wie das Landratsamt mitteilt, ist mit der Fertigstellung der Egerbrücke in Bopfingen-Trochtelfingen der letzte Bauabschnitt in der Komplettsanierung der K 3315 zwischen der B29 Trochtelfingen und der K 3316 bei Utzmemmingen abgeschlossen. Die Freigabe für den Straßenverkehr ist am Freitag, 20. April.

Seit Juni vergangenen Jahres wurde im Rahmen der Komplettsanierung der K 3315 die letzte Baumaßnahme durchgeführt , die den Neubau der Egerbrücke und die Sanierung des Belags auf der K 3315 von dort bis zur B 29 umfasste. Die ursprünglich für Oktober 2017 vorgesehene Fertigstellung verzögerte sich wegen unvorhersehbaren Tragfähigkeitsproblemen.

Die alte Egerbrücke aus dem Jahre 1929 wies bei der letzten Bauwerksprüfung gravierende Schäden auf. Sie wäre den Verkehrsbelastungen ohne umfassende Sanierungsmaßnahmen nicht mehr gewachsen gewesen. Eine langfristige Erhaltung und Ertüchtigung des Bauwerks, das nach fast 90 Jahren seine Lebensdauer erreicht hat, wäre auf Dauer nur mit sehr hohem Aufwand möglich gewesen. Die wirtschaftlichere Alternative war deshalb ein Ersatzneubau.

Ungeplante Verzögerungen entstanden bei der Durchführung der Maßnahme durch vorher nicht erkennbare Probleme bei Tragfähigkeit und Baugrund. Erst nach Abriss der alten Brücke konnte festgestellt werden, dass der Mittelpfeiler, der ursprünglich weiter genutzt werden sollte, nicht die notwendige Tragfähigkeit aufwies und deshalb ebenfalls erneuert werden musste.

Die Kosten der neuen Betonbrücke sind mit rund 800.000 Euro veranschlagt. Sie wurde auf Bohrpfählen gegründet und hat eine Spannweite von 16,50 m. Die neue Egerquerung erhielt eine auf 6,25 m verbreiterte Fahrbahn und einen zusätzlichen Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,25 m. Damit kann die Verkehrssicherheit im Begegnungsverkehr und für die Radfahrer und Fußgänger deutlich verbessert werden. Die an das Bauwerk anschließenden Fahrbahnbereiche wurden auf 100 m Länge komplett mit einem Geh- und Radweg neu ausgebaut, die restlichen 200 m bis zur Bundesstraße 29 erhielten eine Fahrbahndeckenerneuerung. So wurde die gesamte K 3315 für zusammen etwa 2,4 Mio. Euro runderneuert und ausgebaut.