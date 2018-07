Großalarm bei der Bopfinger Feuerwehr: Mehr als 40 Feuerwehrleute und ein halbes Dutzend Feuerwehrfahrzeuge sind am Freitagabend zu einem Dachgeschossbrand in einem älteren Wohnhaus in Trochtelfingen ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss. Über eine Drehleiter wurde der Brand bekämpft und konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Allerdings hielten sich unter der Dach- und Deckendämmung weitere Glutnester, die das Feuer immer wieder anfachten. Um besser an den Brandherd heran zu kommen, begannen die Einsatzkräfte das Dach abzudecken. Die Brandursache war zum Zeitpunkt der Löscharbeiten noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Personen hielten sich zum zeitpunkt des Brandes nicht in dem Haus auf.