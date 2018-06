Erst versuchen, den Ausbau der B 29 in den Bundesverkehrswegeplan zu bekommen, dann über die richtige Trassenführung nachdenken. So das Fazit der kommunalpolitischen Verantwortlichen aus Trochtelfingen, Pflaumloch, Aufhausen und Bopfingen bei einem Pressegespräch. Bei diesem berichteten auch 15 betroffene Bürger von ihrem Alltag an der stark befahrenen Bundesstraße.

Mehrere tausend Autos und Lastwagen fahren am Tag durch Trochtelfingen. Oft nur wenige Meter an den Häusern vorbei. Die betroffenen Anwohner haben lange geschwiegen zur Machbarkeitsstudie über den Ausbau der B29. Die Diskussion darüber und das Reden haben sie bislang anderen überlassen. Jetzt melden sich die betroffenen Bürger aus Pflaumloch, Trochtelfingen und Aufhausen zu Wort. Warum erst jetzt? „Wir finden es verfrüht, über ein Thema zu diskutieren, welches bislang nur als Machbarkeitsstudie auf dem Blatt existiert“, meinen die 15 beim Pressegespräch anwesenden Frauen und Männer.

Varianten nicht nachvollziehbar

Die Umstände zwingen sie jetzt zu handeln. Die von der Bürgerinitiative B29 Härtsfeld (BI) angestoßene Diskussion über eine Süd- oder Nordvariante der B29 können die Anwesenden so gar nicht nachvollziehen. Besonders das Argument, dass die von Landrat Klaus Pavel im September diesen Jahres erstmals vorgestellte Südvariante mit rund 500 Metern zu nah an einer Wohnsiedlung in Unterriffingen vorbeiführt, ärgert die Leidtragenden in den Ortschaften Pflaumloch, Trochtelfingen und Aufhausen.

Das Haus von Elke Knecht aus Trochtelfingen steht gute fünf Meter von der Ortsdurchfahrt B29 entfernt. „Ein Öffnen der Fenster im Haus, nur um zu lüften, ist überhaupt nicht möglich. Nachts, wenn die Lkw und Pkw durch den Ort donnern, höre ich sie noch lange, bevor sie weiter vorne hinter einer Kurve verschwinden“, erzählt Knecht. Ähnlich wie Knecht ergeht es den anderen Anwesenden auch. Alle leiden unter dem täglichen Lärm und Gestank der zahlreichen Autos und Lastwagen. Da bringe eine Diskussion wie die jetzige rein gar nichts, meinen die Bürgerinnen und Bürger.

„Schon jetzt ist nach außen hin der Eindruck entstanden, wir wollen keine Ortsumfahrungen. Das aber ist schlichtweg falsch. Wir wollen sinnvolle Ortsumfahrungen. Vor allem aber wollen wir erst mal in den Bundesverkehrswegeplan kommen“, meint Berthold Häussler aus Aufhausen. Der BI 29 Härtsfeld werfen die Anwesenden vor, eine historische Chance zum Ausbau der B29 einfach leichtfertig zu verspielen oder diese zumindest zu erschweren. „Seit Jahrzehnten warten ich und meine Frau auf die versprochene Ortsumfahrung in Pflaumloch. Wir hatten ehrlich gesagt die Hoffnung bereits aufgegeben“, sagt Theo Frey aus Pflaumloch. Er ist froh darüber, dass sich die Politik jetzt doch wieder für das Thema interessiert.

Die drei Ortsvorsteher Julian Schwarz aus Pflaumloch, Ralf Kaske aus Trochtelfingen, Helmut Stuber aus Aufhausen sowie die Bopfinger Stadträtin Gisela Knobloch appellieren deshalb an alle Beteiligten, nicht schon jetzt in detaillierte Diskussionen einzusteigen. Vielmehr sollte man gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, erst einmal in den Bundesverkehrswegeplan zu kommen. Erst dann, so die kommunalpolitisch Verantwortlichen in der Region, könne noch lange an der richtigen Trassenführung gefeilt werden.

Zwei weitere Veranstaltungen

Das Landratsamt Ostalbkreis und die Bürgerinitiative B 29 laden für Montag, 8. Dezember, um 19 Uhr in die Steigfeldhalle in Unterriffingen zu einer Bürgerversammlung ein. Am Dienstag, 9. Dezember, gibt es dann um 19 Uhr im Gemeindehaus in Kerkingen eine weitere Informationsveranstaltung. An beiden Abenden wird Landrat Klaus Pavel die aktuellsten Ergebnisse der Trassenüberprüfung für die B 29 zwischen der Autobahn A 7 und der bayerischen Grenze vorstellen.

Im September hatte die Landkreisverwaltung bei einer öffentlichen Veranstaltung für die B 29 eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, um aufzuzeigen, wie die Verkehrsachse Stuttgart – Aalen – Nördlingen – Augsburg gestärkt und die vorhandenen Engpässe in den Ortsdurchfahrten Aufhausen, Bopfingen, Trochtelfingen und Pflaumloch in einem Zuge beseitigt werden könnten. Bei dieser Veranstaltung und bei Gesprächen wurden Anregungen und Hinweise formuliert, so auch neben einer Süd- eine Nordvariante zu prüfen.