(ij) - Ein 27-jähriger ist im Streifenwagen der Polizei ausgerastet und konnte kaum gebändigt werden. Am Mittwochabend hat ein Autofahrer die Polizei alarmiert, weil an der Bundesstraße 29 zwei Männer von einem Unfallauto wegtrampen wollten. Als die Polizei gegen 21 Uhr an der Bundesstraße 29 zwischen Pflaumloch und Trochtelfingen ankam, waren die Männer verschwunden. Sie flüchteten kurz zuvor ins Maisfeld, nachdem sie das Kennzeichen abgeschraubt hatten. Die Polizei ließ das Auto abschleppen. Als die geflüchteten Männer wieder zurück kamen, bestand Verdacht auf Alkoholisierung. Beide weigerten sich, eine Aussage zur Fahrereigenschaft zu machen. Als die Polizei damit anfing, auf richterliche Anordnung Maßnahmen zu ergreifen, wurde der 27-jährige aggressiv. Im Streifenwagen verhielt er sich wie ein Verrückter. Er schlug und trat um sich und versuchte sogar sich selbst zu verletzen, indem er seinen Kopf gegen die Scheibe rammte. Nur mit Verstärkung konnte der Wütende in einen Transporter umgeladen werden. Während der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Beamten mit übelsten Beschimpfungen.

Hinweise über den eigentlichen Unfallort und einen lila-farbenen 3er-BMW mit Nördlinger Kennzeichen (NÖ), der möglicherweise aufgefallen ist, bitte an die Ellwanger Polizei unter Telefon: 07961 / 9300.