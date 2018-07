Schloßberger haben ihr Rathaus wieder

(ham) - Erstmals hat der Ortschaftsrat Schloßberg am Dienstag in seinem neuen Sitzungsraum in der Welfenstraße – dem ehemaligen Schloßberger Rathaus – getagt. „Damit ist wahr geworden, was wir uns so lange gewünscht haben“, sagte Ortsvorsteher Albert Kratzel sichtlich zufrieden.

Bis Sommer 2009 war in dem Gebäude das Bopfinger Stadtbauamt untergebracht. Seit dessen Auszug hatten sich die Schloßberger darum bemüht, dort endlich eine feste Räumlichkeit für die Sitzungen des Ortschaftsrats zu bekommen. Auch für Wahlen wird der Sitzungsraum mit seinem Vorraum im Erdgeschoss des Hauses nun genutzt: Bei der Landtagswahl im März war dies bereits der Fall.

Im oberen Teil des Gebäudes wohnt nun eine Familie zur Miete, was Kratzel begrüßte: „Damit ist zwei Seiten gedient“, sagte er und betonte: „Es ist eine Freude, in einem Raum Sitzungen abzuhalten, wo früher die Schloßberger Bürgermeister getagt haben.“ Seinen Dank dafür sprach Kratzel der Bopfinger Stadtverwaltung, insbesondere Klaus Vaas vom Bauamt, aus.

Während der ersten Sitzung im neuen Raum diskutierten die Ortschaftsräte unter anderem die Verkehrssituation in der Buchfeldstraße, in der sich Anwohner über zu viel Verkehr beschweren, der, vom Härtsfeld kommend, durch den Ort rollt. Ortsvorstehr Kratzel versprach, das Thema im Auge zu behalten, verwies aber darauf, dass andere Bopfinger Ortsteile wesentlich stärker unter Durchgangsverkehr zu leiden hätten. Wie Kratzel bekannt gab, restauriert die Stadt Bopfingen die Ruhebank in der kleinen Grünfläche an der Buchfeldstraße. Weiterer Diskussionspunkt war der Schlossgartenweg, der von Müll, Glasscherben und Unrat befreit werden müsste.