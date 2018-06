Wegen des Jubiläumsumzugs aus Anlass des 750-jährigen Bestehens des Bopfinger Teilorts ist die Ortsdurchfahrt von Oberdorf (Ellwanger Straße, L1070) am Sonntag, 10. Juni, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Bopfingen-Oberdorf in dieser Zeit weiträumig zu umfahren.