Rasant und mit viel Show sind die Oberdorfer in ihr Festwochenende gestartet: am Freitag mit einer Disco, um dann am am Samstag mit einem Bunten Abend noch eines daraufzusetzen.

750 Jahre Oberdorf: Viele weggezogene Oberdorfer nutzen die Möglichkeit, um zum Jubiläum in ihre Heimat zurückzukehren, um alte Freunde zu treffen und in alten Zeiten zu schwelgen. Und sie bakemn dabei einiges geboten. Nachdem Ortsvorsteher Martin Stempfle die Gäste begrüßt hatte, führte Conférencier Richard Mayer eloquent durch das hochklassige Programm. 100 Grundschulkinder brachten dann ihre Geburtstagstorte ins Zelt, sangen Geburtstagsständchen, bevor die Golden Seekers und die Goldies aus Röhlingen, die Ostalbhurgler aus Abtsgmünd, die Garden der RuHaZu Kerkingen sowie die Yellow Feet Dancers aus Bopfingen ein wahres Feuerwerk akrobatischer und tänzerischer Höhepunkte ablieferten. Unter dem Motto „Im Zeitalter der Wikinger“ segelten 35 Mitglieder der Golden Seekers über die Bühne und begeisterten das Publikum mit einer tollen Choreografie, Hebefiguren und Flugeinlagen. Dem standen die Ostalbhurgler, seit über 30-Jahren Garanten für tollen Showtanz, mit ihren beiden Auftritten als Clowns und ihrer Feuershow in nichts nach. Aber auch die „Roade und Greane Riabla“ und Prinzengrade der RuHaZu Kerkingen wirbelten über die Bühne und zogen die Besucher mit ihrem Showtanz „Meeresrauschen“ in ihren Bann. Tempogeladen ging es weiter mit den Yellow Feet Dancers und ihrem rasanten Tanz.

Musikalisch wurde der Abend umrahmt von der Musikkapelle Baldern, die von traditioneller Blasmusik bis modernen rockigen Stücken für jeden Musikgeschmack etwas parat hatte. Und nicht zu vergessen ist der Auftritt von Schloßbergs singendem Ortsvorsteher Albert „Bert“ Kratzel: Sehr zur Freude seiner ständig wachsenden Fangemeinde sorgte er nicht nur mit seinem Top-Hit „Schön wie ein Traum“ für Stimmung im Zelt. Höhepunkt des Abends war jedoch der Gastauftritt Martin Stempfles bei den Ostalbhurglern. Gekonnt und souverän meisterte er selbst diese Aufgabe. Ein Mann für alle Fälle eben. Kurzum – den Oberdorfer Verantwortlichen ist es gelungen ihr Fest mit einem rundum gelungenen Bunten Abend zu krönen.