Fünfzehn Mannschaften spritzen um die Wette

Wer am schönsten spritzt, gewinnt: Höhepunkt der 125-jährigen Jubiläumsfeier der Feuerwehr Oberdorf ist der erste Ostalb-Ries-Handdruck-Feuerspritzen-Wettbewerb. Auch ansonsten haben die Verantwortlichen für 18. bis 20 Juni ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

Von unserem Redakteur Bernhard Hampp

„Es kommt nicht auf die Spitzenspritzer an, sondern darauf, konstant auf die gleiche Länge zu spritzen“ – so umschreibt Abteilungskommandant Wolfgang Heck das Ziel, an dem sich 15 Feuerwehrteams aus dem Ostalbkreis, dem Kreis Heidenheim und dem Donau-Ries mit ihren historischen Handspritzen messen. Jeweils acht Feuerwehrleute pumpen an den mächtigen Holmen der Spritzen, die aus den Jahren 1870 bis 1920 stammen. „Die Weiten werden bei 25 bis 30 Metern liegen“, schätzt Heck, dem die Idee zum Wettbewerb schon vor zwei Jahren kam.

Vorbild ist ein ähnlicher Wettbewerb in Salem am Bodensee. Aber im Gegensatz zu Salem werden in Oberdorf nicht nur originale Spritzen-Ungetüme eingesetzt, sondern auch alte Uniformen getragen.

