Elisabeth Beuge tritt in den Ruhestand

Mit Ablauf des Schuljahres 2017/18 ist die Lehrerin Elisabeth Beuge an der Grundschule Oberdorf in den Ruhestand verabschiedet worden. Elisabeth Beuge war im August 1976 an der Hölderlin-Realschule in Lauffen am Neckar in den Schuldienst eingetreten. Über die Realschule Bopfingen kam sie 1986 an die Grundschule Oberdorf mit Abordnung an die Alemannenschule Kirchheim .

Seit September 1987 unterrichtete sie in Oberdorf mit viel Engagement und Kompetenz primär in den ersten und zweiten Klassen. Ebenso war sie jahrelang als Kooperationslehrerin tätig. Durch ihre freundliche und herzliche Art war sie bei den Schülerinnen und Schülern und im Kollegium gleichermaßen beliebt.