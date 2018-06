Die Wurstmaschine arbeitet rund um die Uhr: Metzger Thomas Mayer

Was wäre die Ipfmesse ohne gutes Essen und Trinken? Dafür sorgen schon die vielen Wurstbuden, Imbissstände und die Festzelte, in denen täglich schier unglaubliche Menge Essensportionen über die Theke gereicht werden.

Metzgermeister Thomas Mayer muss da schmunzeln: „Wenn ich nach den Mengen an Würsten gefragt werde, die wir auf der Ipfmesse verkaufen, kommen viele ins Staunen“, erzählt Mayer. Insgesamt seien es zwischen 25 000 und 30 000 Paar Würste. Und das sind nicht nur irgendwelche „Würscht“. Nein, das sind ganz spezielle „Mess-Würscht“ die es nur in der Zeit des großen Volksfestes in Bopfingen an einen der zwei Stände der Metzgerei Mayer zu kaufen gibt. Und das Rezept ist auch speziell. „Genau, aber das verrate ich ja nicht“, meint Mayer lachend.

Das Besondere an diesen Würsten ist, dass sie täglich frisch produziert werden. „Unsere Mitarbeiter machen von 6 Uhr morgen früh bis in die Nacht hinein nichts anderes als Wurst. Die Wurstmaschine läuft rund um die Uhr“, sagt Mayer. Natürlich gibt es auch Leberkäs, Hals und Bauch oder leckeres Spanferkel zu kaufen. Aber Mess-Würscht sind eben Mess-Würscht. Eingefleischte Ipfmess-Besucher und Stammkunden schwören auf den besonderen Geschmack dieser Bratwurst. (mab)