Der langjährige Kirchenpfleger der katholischen Kirchengemeinde Sankt Ottilia in Kerkingen, Xaver Müller, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

Müller wurde 1974 zum nebenberuflichen Kirchenpfleger gewählt. Jetzt beendete er nach 44 Jahren seinen Dienst. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art sei Müller ein geschätzter Ansprechpartner gewesen, bedankte sich Pfarrer Wrobel.

In seiner Amtszeit standen viele Baumaßnahmen an, wie die Sanierung der Kapelle in Meisterstall, die Gestaltung des Friedhofes und verschiedene Baumaßnahmen am Kindergarten. Zuletzt wurde das Pfarrhaus für 258 000 Euro umgebaut. 851 000 Euro kostete die Sanierung der Pfarrkirche. Jetzt sind Dachkonstruktion und Deckengewölbe an der Reihe und auch der Innenraum wird überarbeitet. Das kostet rund 1,1 Millionen Euro.

Für seine lange Tätigkeit erhielt Müller ein Dankschreiben des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart.