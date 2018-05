Für das Abschlusskonzert der Rosetti-Festtage auf Schloss Baldern am Sonntag, 3. Juni, steht der obere Schlossparkplatz nicht zur Verfügung. Die Feuerwehr Baldern weist die ankommenden Besucher deshalb auf den vor der Schranke gelegenen unteren Parkplatz ein.

Sobald der untere Parkplatz voll ist, werden die Besucher auf die Festwiese an der Straße nach Bopfingen geleitet. Ab 15 Uhr gibt es dann einen Shuttleverkehr mit Kleinbussen zum Schlossparkplatz. Diese Regelung gilt bei gutem Wetter. Bei schlechtem Wetter weist die Feuerwehr den Besuchern Parkplätze im Ort Baldern an.

Für ältere oder gehbehinderte Besucher gibt es einen Shuttleverkehr mit Bussen vom Schlossparkplatz bis zum Schlosstor. Wer diesen in Anspruch nehmen möchte, kann sich an ein Mitglied der Feuerwehr wenden. Die Organisatoren bitten darum, die Anreise so zu planen, dass das Schloss rechtzeitig vor dem Konzertbeginn um 17 Uhr erreicht werden kann. (ij)