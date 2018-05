Schwere Handverletzungen hat sich am Mittwochvormittag ein 52-jähriger Mann in einem holzverarbeitenden Betrieb in Aufhausen zugezogen. Der Arbeiter musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Nach Ermittlungen der Polizei hatte sich der Mann infolge unsachgemäßen Umgangs mit einer Kappsäge verletzt.