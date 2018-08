Die Holzwerke Ladenburger mit Sitz in Aufhausen werden im Herbst ihr Sägewerk in Hürnheim (Landkreis Donau-Ries) stilllegen. Die Sägewerksaktivitäten sollen künftig in Bopfingen-Kerkingen konzentriert werden. Die 20 Personen, die in Hürnheim beschäftigt sind, werden an den Standorten in Aufhausen, Bopfingen und Kerkingen übernommen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.