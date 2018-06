Der BC Aufhausen blickt auf eine erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Mit einem Festakt und einem großen Hobby-Fußballturnier hat der BC Aufhausen seinen runden Geburtstag gefeiert.

Wer zum Sportplatz des BC Aufhausen möchte, muss erst einmal auf den Berg. Der Sportverein verfügt über einen der am höchsten gelegenen Sportplätze Bopfingens, aber garantiert auch über den mit der schönsten Aussicht auf den Ipf und das Rieser Umland – und das schon 70 Jahre lang. Grund genug, diesen runden Geburtstag angemessen zu feiern. Im Rahmen des Festaktes sprach der Vereinsvorsitzende Ronny Lippmann vor rund 150 Gästen, darunter auch Bürgermeister Gunter Bühler, von den sportlichen Erfolgen des Vereins in den letzten Jahrzehnten. „Auf die Meisterschaften in den 50er und 60er-Jahren sind wir noch heute sehr stolz. Gerne würden wir wieder an die Erfolge dieser Zeit anknüpfen“, sagte Lippmann. Dazu gehöre auch die gute Jugendarbeit.

Wenn man vom BC Aufhausen spricht, darf man auch die Abteilung Damengymnastik nicht vergessen, die ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Zusammen mit Röttingen und Oberdorf bildet der BC Aufhausen eine Spielgemeinschaft. Im jährlichen Turnus wechselt die Gemeinschaft ihre Austragungsorte. Die Spielsaison 2018 / 2019 wird wieder auf dem Sportplatz auf dem Tonnenberg stattfinden. „Wir sind stolz auf unsere SG-Familie“, sagt Lippmann. Bürgermeister Gunter Bühler sprach von einem kleinen, aber sehr rührigen Verein mit vielen Qualitäten, zu denen der Fleiß und das Engagement seiner Mitglieder zählen.

Interview: „Eine große Spielgemeinschafts-Familie“

Seit fünf Jahren ist Ronny Lippmann Vorstand des BC Aufhausen und stolz darauf, Sprecher einer engagierten Gemeinschaft zu sein. Über die Ziele des Vereins sprach Martin Bauch mit Ronny Lippmann.

Jeder Verein hat Wünsche und Ziele für die Zukunft. Welche hat man beim BC Aufhausen?

„Natürlich mit unserer ersten und zweiten Mannschaft in der kommenden Spielsaison die Meisterschaft zu holen. Aber uns steht auch der Um- und Neubau unseres in die Jahre gekommenen Vereinsheims ins Haus. Erste Pläne liegen vor und wir haben auch schon festgestellt, dass wir einiges an Eigenleistungen werden erbringen müssen. Ein neues Vereinsheim wird eben auch was kosten.“

Stimmt es, dass sie den schönsten Sportplatz Bopfingens haben?

„Kommen sie mal mit (deutet auf den Rand des Sportplatzes). Wenn sie sich mal umsehen, werden Sie kaum eine schönere Aussicht finden als hier. Zu uns auf den Sportplatz zu kommen, lohnt sich nicht nur während des Sportbetriebs. Wanderer können hier ein grandioses Panorama bewundern.“

Wie fanden Sie ihre Jubiläumsfeier hier oben auf dem Tonnenberg?

„Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Gäste und Besucher hier oben wie zu unserer Jubiläumsfeier. Das Interesse der Gäste an unserem Verein und unserer Arbeit und sportlichen Aktivitäten freut uns sehr. Es war in meinen Augen eine Wahnsinnsveranstaltung.“ (mab)