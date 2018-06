Scheune brennt – 20 000 Euro Schaden

Auf einem Hof nördlich von Böbingen ist am Donnerstagabend eine Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehren von Böbingen und Heubach rückten mit insgesamt 25 Mann an und konnten das Feuer, das bereits mit offenen Flammen auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, rechtzeitig löschen. Dadurch blieb der Schaden bei rund 20 000 Euro. Einiges verkohltes Dachgebälk und ein etwa metergroßes Loch im Dach blieben nach dem Brand zurück. Die Polizei stellte fest, dass sich der Brandherd in einem Bereich befand, in dem zum einen elektrische Maschinen abgestellt waren, zum anderen aber auch Gebäudeelektrik zusammengeführt wird. Die diesbezüglichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.