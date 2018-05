Gartenhausaufbrüche und Einbruch in Wohnhaus

In Böbingen wurde mehrmals eingebrochen. In einer Kleingartenanlage, die sich im Gewann Gehälde befindet, brach ein Dieb drei Gartenhäuser auf. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend. Er entwendete verschiedene Maschinen und Werkzeuge in einem Wert von über tausend Euro und verursachte zudem Sachschaden von einigen hundert Euro.

Am Mittwochabend teilte gegen 22 Uhr der Bewohner eines Wohnhauses westlich der Schönhardter Straße der Polizei mit, dass er einen Einbrecher ertappt habe. Dieser flüchtete daraufhin ohne etwas mitzunehmen. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten, allerdings erfolglos. Der Polizeiposten Heubach ermittelt und bittet unter Telefon 07173 / 8776 um Hinweise bezüglich verdächtiger Personen.