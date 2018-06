Böbingen hat Angst vor dem Verkehrskollaps

15 Monate lang gibt es auf der direkten Verbindung zwischen Heubach und Mögglingen baustellenbedingt kein Durchkommen. Bürgermeister Jürgen Stempfle ist aus allen Wolken gefallen, als er nun erfuhr, wie lange diese Umleitung mitten durch Böbingen dauert. „Die Bürger sind dadurch gefährdet!“

„Der Lärm ist das eine, die Verkehrssicherheit das andere“, begründete der Böbinger Schultes, warum er so schockiert von dieser verkehrsrechtlichen Anordnung ist. Denn die Landesstraße L 1162 ist auf Böbinger Terrain recht gut ausgebaut, so dass dort in der Regel flott gefahren wird. Gleichzeitig überqueren aber auch viele Schulkinder und ältere Leute tagtäglich diese Straße. Einen Zebrastreifen gibt es aber genauso wenig wie eine Fußgängerampel.

Weshalb sich Stempfle fragt, wie die Menschen über die Straße kommen sollen, wenn dort wegen der Umleitung noch mehr Autos fahren als sonst. Er rechnet damit, dass die Anwohner auf die Barrikaden gehen. Seine Unterstützung haben sie.

Seit Montag wird der gesamte Verkehr, der bisher aus Bargau und Bettringen in östlicher Richtung zur B 29 unterwegs war und dazu über Mögglingen fuhr, während der Umleitungsphase mitten durch Böbingen rollen. Was das an Belastungen mit sich bringt, habe der Ort schon beim Bau der Bargauer Ortsumgehung erfahren, sagt Stempfle. „Wegen ein paar Wochen hätten wir ja nichts gesagt, aber 15 Monate sind doch eine sehr lange Zeit!“

Das Böbinger Gemeindeoberhaupt machte auch seinem Ärger darüber Luft, dass mit der betroffenen Gemeinde nicht im Vorfeld ausreichend über diese Umleitung gesprochen wurde. „Es ist wirklich nicht meine Art, Verkehrsbelastungen einfach auf die Nachbargemeinden abzuwälzen. Aber in diesem Fall hätte ich mir gewünscht, dass der Umleitungsverkehr geteilt worden wäre“, sagt Stempfle. „Man hätte die Umleitung zum Beispiel nur in der einen Richtung über Böbingen ausschildern könnten – und für die andere Richtung die Alternative über Essigen, Hohenroden und Lautern wählen können.