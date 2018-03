Kleine Kirche kommt ganz groß raus

Nach fast zweijähriger Dauer sind die Renovierungsarbeiten an der kleinen Stauferkirche in Bartholomä abgeschlossen. „Sie ist wahrlich nicht die größte, aber eine der schönsten Kirchen unseres Kirchenbezirks“, meint Pfarrer Tino Hilsenbeck von der evangelischen Kirchengemeinde „am Rande des Himmels“, wie er sagt. Mit einem Festgottesdienst am Palmsonntag wird der Abschluss der Kirchenrenovierung gefeiert.

Die Baumaßnahme wurde ursprünglich mit Kosten von 25 000 Euro angesetzt und genehmigt. Hieraus entstand im Laufe der Zeit ein Gesamtprojekt in Höhe von 63 000 Euro: Außensanierung der Kirche, Kirchturmsanierung, Kirchenwege und Vorplatz, Sanierung der Kirchhofmauer und schließlich die Innenrenovierung der Kirche mit Anstrich des Kirchenschiffs mit Sakristei, Vor- und Chorraum.

Mit ehrenamtlicher Unterstützung aus den Reihen der Gemeinde wurden nicht nur Anstrich, Gerüstauf- und -abbau bewerkstelligt. Auch die anschließende Kirchenputzaktion wurden an zwei Tagen rein ehrenamtlich ausgeführt, da die Kirchengemeinde aktuell keinen Hausmeister und Mesner hat.

„Kommt und schaut euch unsere Kirche an: So sauber war sie noch nie“, sagte eine ehemalige Kirchengemeinderätin, die bei der ehrenamtlichen Reinigung kräftig mit Hand anlegte. Und wirklich: In klarem Weiß erstrahlt das Innere der kleinen, frisch renovierten Kirche, die nach der „Winterkirche“ im Gemeindehaus nun wieder mit Leben gefüllt werden soll.

An Palmsonntag, 25. März, wird die Gemeinde den Abschluss der Kirchenrenovierung im Rahmen eines Festgottesdienstes um 10 Uhr feiern. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Posaunenchor. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Besucher zu Begegnung und Gespräch beim Kirchenkaffee eingeladen. „Es wäre schön, wenn sich recht viele Gottesdienstbesucher an der geleisteten Renovierungs- und Reinigungsarbeit mit uns freuen“, wünscht sich Gabi Kaufmann, die Vorsitzender des Kirchengemeinderats.