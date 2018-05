Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß.

Am Samstagnachmittag sind auf der Landesstraße zwischen Bartholomä und Heubach zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Eine 36-jährige Autfahrerin war in Richtung Heubach unterwegs, als sie aufgrund Unachtsamkeit vor einer starken Linkskurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommendem Fahrzeug kollidierte. Dessen 19-jährige Fahrer blieb unverletzt. In dem von der Frau gesteuerten Kleinbus saßen noch vier Kinder im Alter zwischen neun und 15 Jahre. Die Fahrerin und zwei Kinder wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 10 000 Euro.

Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Landesstraße für etwa 30 Minuten voll gesperrt.