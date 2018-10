Bei Adelmannsfelden sind am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die beiden Biker befuhren am Samstag gegen 15 Uhr die Kreisstraße 3324 von Adelmannsfelden kommend hintereinander in Richtung Bühler. Als der vorne fahrende Fahrer bremste, um an der Abzweigung nach rechts in Richtung Haid abzubiegen, bemerkte dies der dahinterfahrende Biker offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Vorausfahrenden seitlich auf. Durch den Aufprall kamen beide Motorräder zu Fall, die Fahrer rutschten quer über den Abzweigungsbereich und kamen außerhalb der Fahrbahn trotz komplett getragener Schutzkleidung schwer verletzt zum Liegen. Der 54 und 56 Jahre alten Männer wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. An den beiden Maschinen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 23500 Euro.