Einige Besucher der Faustball-EM in Adelmannsfelden waren selbst einmal aktive Faustballer. Wie Manfred Liebhardt aus Bopfingen. „Mich hat es unheimlich gefreut, als ich gehört habe, dass Adelmannsfelden in diesem Jahr Gastgeber der Faustball-EM ist. Das ist für mich eine großartige Chance, richtig gute Spieler dieser Sportart live und in Action zu erleben“, meint Liebhardt. Seit seiner frühesten Jugend hat der Bopfinger immer schon Faustball gespielt. Zuerst beim TV Bopfingen und dann in der Spielgemeinschaft MTV Aalen und TV Bopfingen. „Leider gibt es in den letzten Jahren immer weniger Faustballabteilungen in unserer Region. Schade eigentlich für diese schöne Sportart“, bedauert Liebhardt. Am Ende landete der Schlag- und Angriffsspieler beim TSV Adelmannsfelden, wo er bis vor drei Jahren noch in der Landesliga spielte. „Vielleicht animiert dieses Turnier Menschen dazu, wieder mehr Faustball zu spielen“, wünscht sich Liebhardt.