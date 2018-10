Eine junge Autofahrerin war zu schnell unterwegs und ist mit ihrem Auto von der Straße abgekommen.

Die 19-Jährige fuhr am Freitag, gegen 20.40 Uhr, mit ihrem BMW die K 3233 zwischen Leinenfirst und Burghardsmühle entlang. In einer scharfen, lang gezogenen Rechtskurve im Wald verlor sie wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.