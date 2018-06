Vortrag bei der VHS:Hoch hinauf im Gemüsebeet

Eigenes Gemüse, gesunde Ernährung, Urban Gardening sind Begriffe, die derzeit in aller Munde sind. Durch Hoch- und andere Beetformen kann Gemüse auf Flächen angebaut werden, die sonst nicht dafür geeignet wären.

In ihrem Vortrag „Hoch hinauf im Gemüsebeet“ bei der Volkshochschule (VHS) Ostalb in Adelmannsfelden erläutert Christiane Karger anhand zahlreicher Bilder die Anbaumethoden von Gemüse auf unterschiedlichen Ebenen. Tipps zu Bau und Pflege von Hochbeeten ergänzen den Vortrag. Er findet statt am Dienstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im DRK-Raum in Adelmannsfelden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.