Der Gemeinderat Adelmannsfelden hat die Baustelle des Neubaugebiets „Döllishäusle-Süd“ besichtigt. Die Arbeiten gehen gut voran und sind vier Wochen vor dem Zeitplan.

Bauleiter Thomas Buckley vom Ingenieurbüro Grimm hat den Gemeinderat und Bürgermeister Edwin Hahn über die Baustelle geführt. Noch ist der Boden an zahlreichen Stellen offen und nicht alle Arbeiten sind erledigt. So fehlen noch zwei Hausanschlüsse und zurzeit werden die Leerrohre für das Breitband verlegt. Bei der Baustellenbesichtigung erklärte Buckley, dass die Straßenbeleuchtung sowie die Stromleitungen bereits im Boden sind und wo Parkplätze entstehen sollen. Der Zusammenschluss von Wasser- und Gasleitung erfolge aber erst, wenn alle anderen Anschlüsse fertig sind und alles entkeimt ist. „Wir hatten großes Glück mit dem Wetter und bei den Arbeiten gab es keinerlei Überraschungen. Also der Boden ist in Ordnung und jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schiefgehen“, sagte Thomas Buckley.

Die Arbeiten kamen so gut voran, dass sie dem eigentlichen Bauplan sogar voraus sind, und zwar um vier Wochen. Der Asphalt soll im September aufgebracht werden und ab Oktober können die ersten Häuser gebaut werden. Bürgermeister Edwin Hahn erzählte, dass ein Grundstück bereits verkauft sei, 16 seien reserviert. „Das ist schon sehr erfreulich“, so Hahn. Insgesamt stehen in dem Neubaugebiet 27 Plätze zur Verfügung. (ag)