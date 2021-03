Übergabe der Lehrer- und Schüler iPads an die Grundschule Adelmannsfelden

2018 wurde die Grundschule Adelmannsfelden bereits an das Glasfasernetz angeschlossen. Im September 2020 bei der Vorstellung des Medienentwicklungsplanes der Grundschule Adelmannsfelden zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule im Gemeinderat wurde zum einen die Beschaffung von 40 mobilen Endgeräten (iPads) für die Lehrer und Schüler festgelegt. Zum anderen wurden die Weichen für den Aufbau einer Netzwerkverkabelung in der Grundschule Adelmannsfelden gestellt.

Die 40 iPads wurden jetzt vergangene Woche geliefert und von Bürgermeister Edwin Hahn an die Schulleiterin Christine Teichert offiziell übergeben. Die Kosten für die Beschaffung der iPads inklusive Zubehör und Aufbewahrungskoffer betragen 21 860 Euro.

In der Gemeinderatssitzung am 18. März wurden zudem die Leistungen für die Netzwerkverkabelung der Grundschule Adelmannsfelden für 13 660 Euro an die Firma Elektro Schmid aus Adelmannsfelden vergeben. Der Aufbau der Netzwerkverkabelung ist bis voraussichtlich Ende Mai vorgesehen.

Für diese Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule haben Bund und Land der Gemeinde eine Förderung von 14 800 Euro bewilligt. Darüber hinaus wurden der Gemeinde Mittel für die Beschaffung der mobilen Endgeräte und aus weiteren Programmen zur Unterstützung der Schulen in Höhe von 9125 Euro zugesagt.

Allerdings sei es auch wünschenswert, wenn Bund und Land die Digitalisierung der Schulen durch die Gemeinden weiterhin unterstützen würden, nachdem in den nächsten Jahren laufende Kosten für die Unterhaltung, Wartung und Pflege der mobilen Endgeräte und des Netzwerkes anfielen, teilt Bürgermeister Edwin Hahn in einem Schreiben mit.

Nach Aufbau des Netzwerkes seien alle Voraussetzungen an der Grundschule für den digitalen Unterricht und das Home-Schooling geschaffen, sodass die Grundschule Adelmannsfelden dann die Ziele des Digitalpaktes Schule erfüllt habe und mit ihrer schnellen Glasfaserverbindung auch für alle künftigen Entwicklungen gerüstet sei, heißt es weiter. Ein Dankeschön gelte Schulleiterin Christine Teichert sowie dem Kreismedienzentrum Ostalb, die die umfassende Vorarbeit zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule geleistet hätten.