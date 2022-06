TSV Adelmannsfelden will Angebot ausweiten

Der TSV Adelmannsfelden will sein Sportangebot in der Breite weiterentwickeln. Ziel ist es, jedem und jeder in der Gemeinde ein Angebot machen zu können. Das sagte der Vereinsvorsitzende Uwe Berroth bei der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Wie Berroth sagte, hat die Pandemie auch 2021 den Vereinsbetrieb sehr eingeschränkt. Die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen erschwerten die Arbeit des Vereins und erforderten eine regelmäßige Anpassung der getroffenen Maßnahmen. Auch im Jahre 2021 sei es nicht möglich gewesen, die Sportwoche und den Vereins- und Weinabend auszurichten.

An Veranstaltungen konnten nur die Altpapiersammlungen, die Hauptversammlung sowie ein Beitrag zum Ferienprogramm der Gemeinde durch unsere Volleyballabteilung umgesetzt werden. Besonders hervorzuheben war der Einsatz der „Weinfestcrew“, die sich auch in 2021 mit einer ausgezeichneten Idee hervorgetan hat. Sie organisierten das „Weinst Popup-stage“ und brachten damit das Weinfest auf die Straßen von Adelmannsfelden.

Berroth dankte den vielen Ehrenamtlichen im Verein, den Förderern und Sponsoren, der Gemeinde und den Mitglieder, von denen während Corona niemand dem Verein den Rücken gekehrt habe.

Bei den Mannschaftssportarten müsse genau beobachtet werden, wie sich diese in den nächsten Jahren altersbedingt verändern. Eventuell seien Kooperation mit anderen Vereinen einzugehen, wie es im Bereich der Fußballjugend bereits mit den Sportvereinen aus Neuler und Abtsgmünd der Fall sei.

Berroth wies auch auf das Jahr 2024 hin, in dem das 100-jährige Vereinsjubiläum ansteht. Erste Überlegungen zu dem Jubiläumsfeierlichkeiten seien bereits getroffen worden.

Berroth übernahm auch den Vortrag des Schriftführers. Denn die Position des Schriftführers konnte seit dem Ausscheiden von Stefan Jenninger noch nicht wieder besetzt werden. Deshalb richtete Berroth nochmals einen Aufruf an die Mitglieder, dafür nach einer geeigneten Person Ausschau zu halten.

Trotz Corona konnte Finanzvorstand Franz Kinzler in seinem Kassenbericht einen Gewinn feststellen. Das Ergebnis sei umso positiver zu bewerten, da auch in 2021 wesentliche Einnahmen aus Veranstaltungen fehlten. Eine gute Kostenstruktur, die Auszahlung eines Verbandszuschusses für die Investition in eine Beregnungsanlage, sowie auch die Unterstützungen der Sponsoren trugen zu dem positiven Ergebnis bei.

Bürgermeister Edwin Hahn nahm die Entlastung der Vereinsleitung vor. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Er überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte dem Verein für sein Engagement für das kulturelle Leben und die Gesundheit in der Gemeinde. Er würde sich darüber freuen, wenn noch mehr Personen aus der Gemeinde den Weg in die örtlichen Vereine finden würden. Für die in diesem Jahr ausgeschiedene Abteilungsleiterin Silke Stier, konnte Sonja Höpker gewonnen werden. Bürgermeister Edwin Hahn konnte eine einstimmige Wahl vornehmen.

Geehrt wurden in diesem Jahr, wobei in der Mehrzahl nicht alle persönlich anwesend sein konnten, folgende Mitglieder:

Vereinsnadel in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft

Lars Bäuerle, Anja Munz, Katharina Boy, Patrizia Oker, Philipp Groß, Jörg-Felix Sättele, Johannes Gugel, Beate Schiele, Jana Haisch, Andreas Schmidt, Gerd Halm, Philipp Schmidt, Maximilian Hertl, Honathan Schwarz, Sonja Horlacher, Fabian Seizer, Matthias Kiesel, Roland Weißenburger, Simone Kretschi, Stefan Wild, Nicole Kreuzer, Rolf Mayer.

Vereinsnadel in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft

Axel Bernecker, Alexandra Häfele, Uwe Bierbaum, Christine Kiessling, Barbara Frank, Sieglinde Rieck, Andreas Funk, Wolfgang Sturm, Thomas Haas.

Vereinsnadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft

Hannelore Baries, Susanne Maier, Christine Benkendörfer, Wolfgang Maier, Christa Berroth, Bernhard Mettmann, Thomas Haas, Wolfram Reck, Doris Kopp, Silke Stier, Rainer Lenz, Regina Wemmer, Dietmar Lenz.

Zum Ehrenmitglied ernannt für 50-jährige Mitgliedschaft

Annemarie Berroth, Ernst Kiessling, Dieter Berroth, Norbert Kipf, Rudolf Feil, Manfred Ritter, Robert Frey, Wilfried Wild.