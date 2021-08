Trotz Corona steht der TSV Adelmannsfelden hervorragend da

Trotz fehlender Veranstaltungen hat der TSV Adelmannsfelden das Jahr 2020 mit einem Gewinn abgeschlossen. Auf die Corona-Einschränkungen reagierte der Verein mit neuen Formaten wie einer Online-Hauptversammlung und dem „Weinfest zu Hause“. Dass es keine Austritte wegen Corona gab zeigt den großen Zusammenhalt im Verein. Jüngst fand die Hauptversammlung statt.

Im Bericht des Vorstands bedauerte Vorstandssprecher Uwe Berroth, dass wegen Corona der Sportbetrieb im vergangenen Jahr stark eingeschränkt war. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass durch genügend Impfungen bald wieder eine „gewisse Normalität“ einkehren werde. Er dankte den vielen Ehrenamtlichen im Verein, den Förderern und Sponsoren, der Gemeinde und den Mitglieder, von denen während Corona niemand dem Verein den Rücken gekehrt habe.

Als Ziel des Vereins nannte er, das Sportangebot in der Breite weiterzuentwickeln. Er bezeichnete die Aktion „TSV hilft“ als starkes Signal der Solidarität mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Adelmannsfelden. Mit der Online-Hauptversammlung und dem „Weinfest zu Hause“ habe der TSV überdies gezeigt, dass er sich auch während der schwierigen Corona-Zeit an die geänderte Lage anpassen und ein Alternativangebot auf die Beine stellen kann.

Stefan Jenninger stellte seinen letzten Bericht als Schriftführer vor. Aufgrund seiner Wahl zum Bürgermeister von Schechingen scheidet er nach elf Jahren aus dem Vorstand aus. Bedingt durch sieben Sterbefälle im Jahr 2020 sank die Mitgliederzahl leicht von 811 auf 805.

Da im vergangenen Jahr nur wenige Vereinsaktivitäten stattfinden konnten, zeigte Jenninger einen Bildvortrag mit den Höhepunkten des Vereinsjahrzehnts 2010 bis 2020. Hierbei sticht besonders die Faustball-EM 2018 heraus. Im Vereinsjahr 2020 fand am 5. Januar noch die Theaterveranstaltung „Stirb schneller Liebling“ statt, bevor Corona das Vereinsleben weitgehend lahmlegte. So konnte die Jahreshauptversammlung am 26. Juni 2020 nur als Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Hierbei übernahm der TSV eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet.

Ähnlich kreativ zeigte sich das Weinfest-Team beim „Weinfest zu Hause“, für welches über 130 Pakete gepackt und ausgeliefert wurden. Abschließend stellte Stefan Jenninger fest, dass der Verein sich im vergangenen Jahrzehnt hervorragend entwickelt habe. Er biete seinen Mitgliedern und der Gemeinde ein breites Sportangebot, kulturelle Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Feiern. Es sei ihm eine Ehre und Freude gewesen, sich für seinen TSV zu engagieren.

Trotz Corona konnte Finanzvorstand Franz Kinzler in seinem Kassenbericht einen Gewinn von rund 7700 Euro ausweisen. Zwar hätten im vergangenen Jahr die Einnahmen aus Veranstaltungen gefehlt, durch seine schlanke Kostenstruktur und sein ehrenamtliches Engagement hätte der Verein jedoch gleichzeitig die Ausgaben senken können. Besonders freue ihn, dass der Verein im vergangenen Jahr zahlreiche Spenden erhalten habe. Die Finanzen des Vereins seien damit mehr als solide. Leider würden die aktuellen Corona-Regelungen ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen wie die Sportwoche verhindern. Er hoffe hier auf das Jahr 2022.

Ehrungen beim TSV Adelmannsfelden:

Vereinsnadel in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft: Peter Funk, Werner Funk, Daniela Nittel, Patrick Peukert, Ulrike Schmid, Lisa Sliatschan, Florian Streicher, Benneth Sturm und Peter Wurmitsch.

Vereinsnadel in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft: Frank Kinzler, Diana Österle und Sandra Haas.

Vereinsnadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft: Joachim Bauer, Marianne Ebert, Sabine Funk, Eberhard Häfele, Errol Haisch, Jutta Mettmann, Peter Mikusch, Inge Müller, Bärbel Schäffauer, Roland Schmid, Doris Schmidt, Lothar Seib, Jürgen Sliatschan, Uwe Vogt, Margit Wemmer, Klaus Wolf und Berthold Hutter (Nachehrung aus 2020).

Zum Ehrenmitglied ernannt für 50-jährige Mitgliedschaft: Rudolf Groß jun., Gisela Hirschle, Fritz Hübler, Elfriede Kipf, Hans-Peter Knödler, Edith Vaas und Karl-Heinz Sturm (Nachehrung aus 2020).

Verdienstnadel in Bronze für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit: Jan Bernlöhr