Theaterbrettle Adelmannsfelden spielt „Stirb schneller Liebling“

In Adelmannsfelden richten der Musik-, der Gesangs- sowie der Turn- und Sportverein die Theaterveranstaltung im jährlichen Wechsel aus. In diesem Jahr ist der Turn- und Sportverein an der Reihe und präsentiert das Theaterbrettle mit dem Stück „Stirb schneller Liebling“. Gespielt wird am Samstag, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Otto-Ulmer-Halle in Adelmannsfelden.

Zum Inhalt des Stücks: Kurt Kniesbeck ist ein erfolgreicher Unternehmer, dafür aber umso unglücklicher in der Ehe mit seiner Frau Paula. Auch diese ist wenig angetan von Kurts Leidenschaft für Fußball und noch weniger über seine Liaison mit seiner Sekretärin Susanne. Dafür liebt sie Pferde umso mehr und würde gern Kurts Toilettenpapierfabrik verkaufen, um mit dem Geld ein Gestüt zu erwerben. Dass die Tochter der beiden – Caroline Kniesbeck – sich nur für Männer interessiert, verbessert die Situation auch nicht gerade. Der Ehekrieg ist vorprogrammiert und beide Ehepartner fassen gleichzeitig den Entschluss einen Killer zu engagieren, der den jeweils anderen umbringt.

Dass sie auch bei der Auswahl eines solchen nicht gerade ein glückliches Händchen haben, zeigt sich daran, dass die beiden Exemplare dieses Berufsstandes bisher nicht gerade erfolgreich waren. Der einzige Ruhepol im Haus ist Butler Johann, der nicht nur Wünsche von den Augen seiner Herrschaft ablesen kann, sondern auch über eine sehr spitze Zunge verfügt, wenn es sein muss. Diese braucht er auch, weil die Freundin des Hauses Kniesbeck – Luise Kniesbeck – sich in den Kopf gesetzt hat ihn zu seinem achten Ehemann zu machen. Das Hausmädchen Agnes wurde von Paula eigentlich nur eingestellt, weil sich ihre Kurzsichtigkeit meistens zum Nachteil von Kurt auswirkt. Hausmechaniker Giovanni rundet die seltsame Gesellschaft ab, denn egal was er repariert, nichts wird mehr so sein wie es vorher war.

Saalöffnung ist um 18 Uhr. Der TSV bietet als Speisenangebot Schnitzel, Bratwürste und Salatteller an.