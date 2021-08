TC Adelmannsfelden sammelt Spenden für Terrassensanierung ein

Der Tennisclub Adelmannsfelden hat seine Mitgliederversammlung bei bestem Wetter und 25 Teilnehmern auf der großen Zuschauerterrasse des Vereinsheims abgehalten.

Corona bedingt ist die letztjährige Versammlung ausgefallen, weshalb nun zwei Sportjahre abgehandelt wurden. Die Zuschauerterrasse war ein zentrales Thema des Abends, da die Holzterrasse in die Jahre gekommen ist und dringend erneuert werden muss. Erfreulicherweise konnten über die Spendenplattform der KSK-Ostalb „Gut für die Ostalb“ Spenden gesammelt werden, die für die Terrassenerneuerung verwendet werden.

Einen Teil der eingegangenen Spenden wurden von der KSK-Ostalb verdoppelt, wodurch insgesamt eine Spendensumme von rund 6000 Euro erzielt werden konnte.

Auch Anlass zu feiern gab es: Das Darlehen zum Bau des Vereinsheims ist vollständig abbezahlt, was die finanzielle Lage des Vereins deutlich entspannt. Dies zum Anlass nehmend, waren Getränke und Gutes vom Grill an diesem Abend frei.

Erster Vorsitzender, Hermann Bäuerle, richtete in seiner Eröffnungsrede einen Appell an die Mitglieder, sich stärker in die Vereinsarbeit einzubringen. Zwar verzeichnet der Verein seit Jahren konstant zwischen 120 und 130 Mitglieder, dennoch sucht die Vereinsführung Nachfolger.

Aline Waidmann und Nils Prügner erklärten sich glücklicherweise dazu bereit, den vakanten Posten des Sportwartes gemeinsam auszuüben. Aktuell sind nur noch eine Herren- und eine Damenmannschaft im Spielbetrieb. Aufgrund der oftmals wenigen Spieler in den Altersgruppen werden in Zukunft womöglich Kooperationen mit anderen Vereinen angestrebt.

Lobend erwähnt wurde das bereits seit der letzten Saison eingeführte Online-Platz-Buchungssystem, welches eine Reservierung des Tennisplatzes bequem - vom mobilen Endgerät aus - ermöglicht. Auch die Neugestaltung der Vereinshomepage (tc-adelmannsfelden.de) sowie die Social-Media-Auftritte auf Facebook und Instagram tragen zu einer positiven Außenwirkung des Vereins bei.

Im Anschluss folgten Berichte von Schriftführerin, Kassiererin, Sport- und Jugendwartin. Trotz Pandemie konnten im letzten Jahr – unter Auflagen – immerhin Training, Vereinsmeisterschaften, Rundenspiele und der Kindertennistag stattfinden.

Die Neuwahlen, durchgeführt von Otto Feil, brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Hermann Bäuerle, 2. Vorsitzender: Andreas Jungkunst, Kassiererin: Birgit Löffelad, Schriftführerin: Jeanette Zwick, Sportwarte: Aline Waidmann und Nils Prügner, Beisitzer: Andrea Bernard und Helmut Fischer, Kassenprüfer: Jörg Schwarz und Karl Wohlers.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hans-Peter Bäuerle die Ehrennadel in Bronze, Andreas Jungkunst für 20 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber.

Danach wurde Günther Feil, der erst vor zwei Jahren aus dem Ausschuss verabschiedet wurde, zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Feil war ein Mann der ersten Stunde und hat sich 37 Jahre aufopferungsvoll und engagiert in die Vereinsarbeit eingebracht – sei es als Vereinsgründer, Kassierer, Beisitzer, Sportwart, Platzwart und nicht zuletzt als erfolgreicher aktiver Spieler. Bäuerle überreichte ihm eine Urkunde und einen Wellness-Gutschein.

Der Abend fand weit über den offiziellen Teil hinaus mit anregenden Gesprächen sein Ende.