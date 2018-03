Die Familiengruppe des Adelmannsfelder Albvereins bietet am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 13 Uhr in der Grundschule Adelmannsfelden einen Schnitz-Workshop für Familien an. Wie Michel aus Lönneberga werden Männchen, Zwerge und andere Spielsachen geschnitzt. Teilnehmen können Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Die Kosten pro Eltern-Kind-Paar: fünf Euro für Mitglieder, Nicht-Mitglieder zahlen zehn Euro.