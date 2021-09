Rückblick auf ein schwieriges Vereinsjahr beim Musikverein Adelmannsfelden

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Adelmannsfelden sind langjährige Mitglieder geehrt worden. Mit nur 18 Terminen wurde sichtbar, wie Corona das Vereinsjahr 2020 stark beeinflußt und das Vereinsleben zum Stillstand gebracht hat.

Vorsitzender Jürgen Schenk berichtete von einem ganz normalen Start ins Vereinsjahr, bevor Mitte März durch Corona alles zum Erliegen kam. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Somit brachen auch sämtliche Einnahmen des Vereins weg. Als im Sommer mit Proben begonnen werden durfte, keimte die Hoffnung, dass das traditionelle Herbstkonzert stattfinden kann. Doch auch dies musste wieder abgesagt werden, nachdem die Infektionszahlen im Herbst wieder stark anstiegen.

Nach der Schriftführerin Rebecca Schaaf, die auf die einzelnen Termine und das restliche Vereinsjahr einging, berichtete Simone Klissenbauer trotz Pandemie von einem leicht positiven Jahresergebnis im Jahr 2020. Die Jugendkapelle Adelmannsfelden-Pommertsweiler verzeichnet 20 Mitglieder, von denen sieben dem Musikverein Pommertsweiler und 13 dem Musikverein Adelmannsfelden angehören, berichtete die stellvertretende Jugendleiterin Luisa Berroth. Theresa Vogt hatte erfolgreich am D2-Lehrgang teilgenommen.

Dirigentin Rita König ging in ihrem Bericht, vorgetragen durch den Vorsitzenden Jürgen Schenk, auf die zweite Hälfte des Jahres 2020 ein, wo sie noch hoffnungsvoll auf das Herbstkonzert blickte, aber durch den erneuten Lockdown, der bis Pfingsten 2021 ging, die Hoffnung zunichte gemacht wurde. Voller Elan begannen nach den Pfingstferien die Proben in der Otto-Ulmer-Halle für den Auftritt bei der Verleihung der Staufermedaille an Karl Wohlers und die musikalische Umrahmung einer Musikerhochzeit. Beide Veranstaltungen seien von den Musikerinnen und Musikern mit viel Spielfreude gemeistert worden. Sie hoffe, dass das Konzert am 13. November stattfinden könne und dass trotz Corona die Spielfreude erhalten bleibe.

Stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderatsvorsitzender Karl Wohler sprach in Vertretung für Bürgermeister Hahn dem Musikverein Adelmannsfelden seinen Dank für die Umrahmung der unterschiedlichsten Veranstaltungen in der Gemeinde und für die vielseitigen ehrenamtlichen Leistungen aus.

Matthias Klissenbauer ehrte anschließend Mitglieder. Für zehnjährige fördernde Mitgliedschaft wurde Helmut Häfele geehrt. Für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft Inge Wagner, Birgit Vaas, Werner Riedel und Hubert Gut und für 30-jährige fördernde Mitgliedschaft Robert Frey, Erich Hald, Isidor Schneider und Rudolf Strähle. Hans Berroth und Eugen Berroth wurden für 50-jährige fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet. Thomas Häfele und Rolf Schmid wurden für 50-jährige aktive und fördernde Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet.