Gleich drei Tage lang feiert Adelmannsfelden seinen großen runden Geburtstag. Dafür haben sich die Vereine, Ortsgruppen und viele Bürgerinnen und Bürger kräftig ins Zeug gelegt. Besuch erwartet Adelmannsfelden auch aus seiner italienischen Partnergemeinde Bagnara di Romagna.

Bürgermeister Edwin Hahn fiebert dem großen Ereignis, das seine Gemeinde in diesem Jahr voll vereinnahmt, regelrecht entgegen. „Adelmannsfelden feiert am Wochenende seinen 900. Geburtstag mit einem aufregenden Rockkonzert, einem abwechslungsreichen Festabend und einem neuartigen Naturparkmarkt“, zählt Hahn nur einige der vielen Höhepunkte am Festwochenende auf. Damit auch alles wie am Schnürchen klappt, hat die Gemeindeverwaltung zusammen mit Vertretern der Vereine, Ortsgruppen und Organisationen rechtzeitig damit begonnen, die Eckpunkte der Jubiläumsfeier abzustecken. „Hinter uns liegt eine Menge Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, meint Hahn. Nach dem Neujahrsempfang zum Auftakt des Jubiläumsjahres im Januar, in dessen Rahmen auch das gelungene Heimatbuch zum Fest vorgestellt wurde, feiert nun die Gemeinde Adelmannsfelden mit drei unterschiedlichen Veranstaltungen ihr 900-jähriges Gemeindejubiläum.

Italienische Speisen und Getränke

Start der großen Feierlichkeiten ist bereits am Freitagabend, 8. Juni. In der Otto-Ulmer-Halle gibt um 21 Uhr die Akustik-Band play again sam ein Rockkonzert Die Band spielt alles, was in den Genres Rock, Pop, Funk, Soul, Blues, Reggae bekannt und hörenswert ist. Davor aber bewirten die Freunde aus der italienischen Partnergemeinde Bagnara die Romagna die Gäste und Besucher mit regionalen italienischen Speisen und Getränken aus der Provinz Emilia-Romagna. Unterstützt werden die Gäste vom Adelmannsfelder Partnerschaftsverein Amicizia.

Der Samstag, 9. Juni, gehört ganz dem offiziellen Festabend, welcher auch wieder in der Otto-Ulmer-Halle stattfindet. Zu diesem Fest sind alle Bürger sowie Gäste aus der ganzen Region eingeladen. Örtliche Vereine und Institutionen zeigen ein buntes und fröhliches Unterhaltungsprogramm. Moderiert wird die Festveranstaltung von Heiko Mayer und Wolfgang Maier. Anschließend spielt die Band One Night Stand.

Für den Sonntag, 10. Juni, haben sich die Festorganisatoren etwas ganz Besonderes für ihre Besucher und Gäste einfallen lassen. Rund um den lauschigen Dorfweiher in Adelmannsfelden findet zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Naturparkmarkt statt. Mit noch mehr Produkten, Informationen und Wissenswertem aus der Region. Beim Plausch an den über 30 Marktständen rund um den Dorfweiher erfährt der Besucher, was hinter den würzigen Käsesorten, den leckeren Fleisch- und Fischspezialitäten, Honigsorten, aber auch den handwerklichen Produkten aus der Region so alles steckt.

Wanderleitsystem eingeweiht

Um 11 Uhr öffnet der Naturparkmarkt seine vielen Marktstände. Eine Ausstellung von historischen Postkarten und Bildern aus Adelmannsfelden und Fachvorträge zum Thema Rosen im evangelischen Gemeindehaus sowie eine Ausstellung von historischen Maschinen und Fahrzeugen im Außenbereich des ehemaligen BAG-Lagergebäudes runden den Start in einen Erlebnis-Nachmittag ab. Um 13 Uhr steht ein weiterer Höhepunkt auf der Tagesordnung: Mit einer geführten Wanderung vom Schwäbischen Albverein Adelmannsfelden wird das neue Wanderleitsystem rund um Adelmannsfelden eingeweiht. Zur Erinnerung an das Gemeindejubiläum „900 Jahre Adelmannsfelden“ wird der Gemeinde um 14 Uhr eine besondere Natursteinstele überreicht. Um 15 Uhr nimmt Stefan Jenninger Gäste mit auf eine heimatgeschichtliche Dorfführung durch Adelmannsfelden. Orgelmusik in der Nikolauskirche, ein geistliches Geleitwort von Pfarrer Achim Binder, Kinderschminken und Tatoos runden das Rahmenprogramm am Sonntag ab.