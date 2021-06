Radler erleidet trotz Helm schwere Kopfverletzungen

Am Wochenende ist es in Adelmannsfelden zu einem Fahrradunfall gekommen, bei dem sich der Betreffende am Kopf schwer verletzt hatte. Am Sonntag war laut Polizeimeldung zunächst nicht klar, ob der gestürzte 48-jährige Radfahrer einen Helm getragen hatte. Am Montag wurde bekannt, dass der Mann ganz sicher einen Helm getragen hat. Er war am Samstag gegen 21 Uhr auf dem geschotterten Steinbassweg gestürzt und dabei so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.