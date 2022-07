Querbalken stürzen auf Arbeitende

Bei einem Arbeitsunfall wurden am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr drei Personen mittelschwer verletzt; alle drei wurden in Krankenhäuser nach Aalen beziehungsweise Ellwangen gebracht. Die drei waren mit der Errichtung einer Lagerhalle beschäftigt, als aus einer Höhe von etwa fünf Metern sechs Querbalken auf sie hinabstürzten. Die Balken waren lose von oben in eine Metallhalterung eingeschoben, jedoch noch nicht fixiert worden. Vermutlich aufgrund einer Verspannung im Grundgerüst lösten sie die Balken.