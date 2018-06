Omnibus muss bremsen – Fahrgast verletzt sich

In der Ortsdurchfahrt von Adelmannsfelden in Richtung Pommertsweiler musste der Fahrer eines Linienbusses am Dienstag gegen 12.45 Uhr eine Vollbremsung einleiten, da ein entgegenkommender Rollerfahrer in einer leichten Rechtskurve seine Fahrbahnseite nicht eingehalten hatte. Durch die Vollbremsung stürzte ein stehender Fahrgast im Omnibus und verletzte sich am Arm. Der Rollerfahrer fuhr nach dem Vorfall weiter, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden.