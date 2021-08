Obst- und Gartenbauverein Adelmannsfelden sieht auch Positives in der Corona-Zeit

Die Corona-Zeit hat den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Adelmannsfelden durchaus etwas Positives gebracht: Sie habe nämlich zum Umdenken im Hinblick auf den Umgang und das Leben mit der Natur beigetragen. Das sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Lutz in seinem Bericht.

Lutz bedankte sich auch bei allen, die ihn in dieser schwierigen Zeit unterstützt und viel für den Verein getan haben. Besonders erwähnte er die Jugendarbeit. Darüber hinaus hatte er für alle ein Präsent dabei.

Die Schriftführerin Anne Jenninger ließ mit ihrer Präsentation das Vereinsjahr 2020 Revue passieren. Sie blickte auf die Aktivitäten wie die Winterwanderung, den Schnittkurs für die Obstbäumen sowie die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde zurück, Sie erwähnte dabei auch die ausgefallenen Aktivitäten wie den Schnittkurs an Rosen, Beeren und Ziersträuchern, das Saftpressen und den Adelmannsfelder Adventsmarkt.

Martina Hofmann berichtete über die Jugendarbeit im vergangenen Jahr. Zusammen mit den Kindern wurden Kartoffeln im Eimer gestupft, es gab einen Sonnenblumenwettbewerb ein Treffen mit den Jugendteams des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine, im Sommer gab es im OGV-Gärtle ein Gartenrätsel zu lösen, es wurde dort ein Vogelhaus aufgestellt und im Winter regelmäßig gefüllt.

Kassiererin Birgit Vaas präsentierte die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2020. Der Verein verzeichnete einen Überschuss von 634 Euro. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Der stellvertretende Bürgermeister Karl Wohlers bedankte sich beim Obst- und Gartenbauverein für die verschiedenen Aktionen zur Unterstützung der Gemeinde Adelmannsfelden, so etwa für den Pflegeschnitt an den Obstbäumen der Gemeinde, für die Beteiligung am Ferienprogramm und für die Jugendarbeit. Er lobte den Verein, da er dazu beitrage, die Natur zu achten und zu pflegen. Er wünschte dem Obst- und Gartenbauverein für die Zukunft alles Gute. Der stellvertretende Bürgermeister Karl Wohlers nahm anschließend die Entlastung der Vorstandschaft vor. Sie erfolgte einstimmig.

Seit 40 Jahren sind Maria Schenk, Ernst Staudenmaier, Waltraud Kiesel und Rudolf Funk Mitglieder im Verein, seit 25 Jahren Edwin Hahn, Birgit Kiesel, Rudolf May, Werner Knebel und Walter Sturm. Da nun nur noch alle zwei Jahre die Ehrungen durch den Kreisverband erfolgen, wurden nur die Namen vorgelesen. Die betreffenden Personen werden im kommenden Jahr geehrt.

Auf eigenen Wunsch schieden die Ausschussmitglieder Margret Kogel und Thomas Schaaf aus. Andreas Lutz verabschiedete sie und bedankte sich ganz herzlich für die geleistete Arbeit. Er überreichte ihnen ein Präsent. Neu in den Ausschuss wurden Martin Götz und Steffen Ulbricht gewählt.

Andreas Lutz äußerte abschließend die Hoffnung, dass die gewohnten Veranstaltungen des Vereins bald wieder alle stattfinden werden können. Im Anschluss gab es noch eine Saftprobe. Der Saft stammt aus dem Kontingent des Vereins und kann über diesen auch von den Mitgliedern erworben werden.