Neuer Rat beschert günstigere Wasserpreise

Die Verpflichtung des neuen Gemeinderats, die Wahlen für verschiedene Posten und Ausschüsse sowie die Anpassung der Abwasser- und Wasserbezugsgebühren für die Jahre 2020 und 2021 sind die wichtigsten Tagesordnungspunkte der Sitzung des neuen Gemeinderats Adelmannsfelden gewesen. Dabei recht erfreulich für die Bürgerschaft: Sowohl die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren als auch die Gebühren für den Frischwasserbezug werden sinken.

Bevor Bürgermeister Edwin Hahn die Gemeinderatsmitglieder per Handschlag auf ihr neues Ehrenamt verpflichtete, erläuterte er die Aufgaben und Pflichten dieses Gremiums und bat um eine loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit „wie ich es in Adelmannsfelden eigentlich gewohnt bin“. Erster Bürgermeisterstellvertreter wird Karl Wohlers sein, er erhielt fünf Stimmen, seine Gegenkandidatin Ursula Berroth kam auf drei Stimmen; zweiter Bürgermeistervize ist ab jetzt Jürgen Wemmer.

Im gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen wird Stefan Jenninger die Gemeinde vertreten, sein Vertreter ist Johannes Gugel. In den Kindergartenausschuss wurde Ursula Berroth entsandt, Stellvertreterin wird Ulrike Schmid sein. Und schließlich werden in den gemeinsamen Ausschuss der interkommunalen Abwasserbeseitigung Martin Beck und Gunther Groß gehen, ihre Stellvertreter sind Uwe Bauer und Ernst Kiesel.

Interkommunales Klärwerk hilft

Gute Nachrichten hatte Kämmerer Christian Fuchs zu vermelden: Die Abwassergebühren, die jetzt getrennt das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser umfassen, werden für die Jahre 2020 und 2021 niedriger ausfallen. Mussten die Adelmannsfelder bisher 2,93 (Schmutzwasser) plus 30 Cent (Niederschlagswasser) bezahlen, werden die Gebühren für die nächsten zwei Jahre 2,11 Euro (Schmutzwasser) plus 48 Cent (Niederschlagswasser) betragen. „Die Kalkulationen der früheren Jahre waren auf die eigene Kläranlage bezogen, doch wurde Adelmannsfelden zwischenzeitlich an das interkommunale Klärwerk Abtsgmünd angeschlossen, was die Sache momentan günstiger mache“, so Fuchs. Auch im Frischwasserbereich kann eine Senkung erfolgen, was hauptsächlich mit dem Anschluss an die Landeswasserversorgung von Neuler her zusammenhängt. Für die kommenden zwei Jahre kostet ein Kubikmeter Frischwasser 2,40 Euro, bisher waren es 2,66 Euro. Dazu beschloss der Gemeinderat auch die entsprechenden Änderungen in den dazugehörigen Satzungen.

Gemeinderat Gunther Groß verwies auf gewisse Ungerechtigkeiten, die dadurch entstehen, dass nicht alle Abwässer in das große, jetzt interkommunale Klärwerk nach Abts-gmünd geleitet, sondern in kleineren Kläranlagen wie für Vorder- und Mittelwald behandelt werden. Bürgermeister Hahn entgegnete, dass es nach der momentanen Abwassersatzung nur so möglich sei. Wolle man dieses Prinzip aufheben, müsse man die Satzung ändern und dann „wird es für Adelmannsfelden recht komplizierte Berechnungen“ geben.

Neue Farbe für Wasserturm

Für die Außenfarbe des Wasserturms wählte der Gemeinderat einen gelblich-braunen Farbton mit der Farbnummer 160011 aus; der Rat hatte die Auswahl zwischen der bestehenden Farbe, Reinweiß und Zitronengelb. Gemeinderat Gunther Groß könnte sich auch das Gemeindewappen darauf vorstellen. Die Verwaltung wird die Mehrkosten dafür prüfen.

Die Gemeinde Adelmannsfelden wird – sofern auch andere Gemeinden und die Stadt Ellwangen mitmachen – Mitfahrbänke aufstellen, weil diese Aktion vom derzeitigen Leader-Programm gefördert wird.

Bürgermeister Hahn zitierte aus einer Antwort des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf einen Brief des Abtsgmünder Bürgermeisters Armin Kiemel, in dem dieser den Restausbau der Landesstraße 1073 zwischen Pommerstweiler und Wilflingen fordert. „Dieses Teilstück ist momentan nicht einmal im Verkehrswegeplan enthalten; ob es in den neuen, ab 2021 geltenden aufgenommen wird, ist noch unklar“, so Hahn.