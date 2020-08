Melanie Häder, Redaktionsassistentin der „Schwäbischen Zeitung“ in Friedrichshafen, ist eine von insgesamt 11 000 Probanden einer bundesweiten Corona-Studie. Es ist die erste flächendeckende und repräsentative Erhebung in Deutschland. Wissenschaftler von der Charité Berlin wollen auch mit Melanie Häders Hilfe erforschen, wie sich die Pandemie in Deutschland entwickelt, wieviele Bundesbürger betroffen sind und wieviele Menschen das Virus schon hatten und Antikörper entwickelt haben.