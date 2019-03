Wie begrüßt man den Frühling? Am besten musikalisch. Das hat sich auch der Musikverein Adelmannsfelden gedacht und seine Gäste zum Frühlingsfest in die Otto-Ulmer-Halle eingeladen. Bei einem zünftigen Mittagstisch und anschließendem Kaffee und Kuchen lässt es sich vorzüglich von einem warmen und angenehmen Frühling träumen.

Für das richtige Frühlingsgefühl sorgten die Gastkapelle aus Fronrot und im Anschluss die Jugendkapelle des Musikvereins Adelmannsfelden. Die zahlreichen Gäste beim Frühlingsfest ließen sich den Sonntag so gerne musikalisch versüßen. Der Musikverein Adelmannsfelden hat vor einigen Jahren eine gemeinsame Jugendkapelle zusammen mit Pommertsweiler gegründet. „Dies war genau die richtige Entscheidung. Die sind so gut, dass wir sie auch am 11. Mai im Bürgersaal der Otto-Ulmer-Halle bei einem eigenen Jugendkonzert, spielen lassen“, sagte Jürgen Schenk, Vorstandsmitglied des Musikvereins Adelmannsfelden.

Davor wird aber noch kräftig geprobt und geübt, damit am 30. März beim Wertungsspiel der Jugend in Schechingen die Leistung und die Noten stimmen. Auf das Wertungsspiel werden die Jungmusikerinnen und Jungmusiker der Jugendkapelle Adelmannsfelden-Pommertsweiler von ihren Dirigentinnen Andrea Schenk und Rebecca Schaaf vorbereitet. „Das Frühjahrsfest ist eine schöne Tradition in unserem Ort welches, gerne von unseren Gästen besucht wird. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele Besucher unserer Einladung gefolgt sind“, sagte Schenk.