Motorrad-Club Adelmannsfelden feiert seinen 40. Geburtstag

Vor 40 Jahren, am 27. Februar 1982, ist der Motorrad-Club Adelmannsfelden (MCA) von 24 motorradbegeisterten jungen Erwachsenen im ehemaligen Gasthaus zum Lamm in Adelmannsfelden gegründet worden. Das diesjährige Vereinsjubiläum wurde nun vor Kurzem auf dem Clubgelände gefeiert. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

Die Geburtstagsparty selbst war das neunte Fest, das die Adelmannsfelder Biker beim Clubhaus am Kappelberg veranstalteten. Zur Jubiläumsparty kamen nicht nur Motorradfahrer und befreundete Bikerklubs. Auch viele Musikfans nutzen das Fest, um bei guter Rockmusik zu feiern.

Anfangs kam die Musik aus der Dose. Als sich das Festgelände mit Besuchern gefüllt hatte, legte die in Bikerkreisen bekannte und beliebte Coverrockband Hardliner los. Die Band aus dem Jagsttal sorgte für Stimmung auf dem Festgelände. Bei angenehmen Temperaturen mit vielen gut gelaunten und friedlichen Gästen wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert, heißt es.