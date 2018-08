Lkw-Fahrer rammt Gartenmauer und flüchtet

Ein Lkw-Fahrer hat in Adelmannsfelden eine Gartenmauer und einen Zaun beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 9 Uhr. Von der Schillerstraße kommend, war der Fahrer eines blauen Lkw in die Lettengasse eingebogen. Dabei überfuhr er zunächst den Gehweg und rammte dann sowohl eine Gartenmauer als auch einen Gartenzaun. Ein Anwohner wurde durch Geräusche aufmerksam und sah den blauen Lkw mit Waiblinger Kennzeichen, der ohne anzuhalten in Richtung Dorfmitte davon fuhr.