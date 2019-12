Landwirte zünden Mahnfeuer bei Adelmannsfelden und Pommertsweiler an

Auch in Adelmannsfelden haben Landwirte gegen die Vorgaben aus der Politik demonstriert. In Adelmannsfelden waren über 120 interessierte Bürger gekommen, um sich bei Glühwein und Bratwurst mit den Landwirten zu unterhalten und sich zu über deren Situation zu informieren.

Die Landwirte haben sich der landesweiten Aktion mit einer Kundgebung zwischen Adelmannsfelden und Pommertsweiler angeschlossen. Ziel sei es, mit dieser weiteren Aktion darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur die Landwirtschaft für das Artensterben, die Klimaerwärmung und das Nitrat verantwortlich seine, sondern dass dieses ein gesamtgesellschaftliches Problem darstelle.

Die brennenden Urwälder in Brasilien sind uns sicher nicht näher als der eigene Flächenverbrauch im Land, so meinen die Initiatoren. Dieser lag laut statistischen Landesamt in Baden-Württemberg bei 4,5 Hektar, das entspricht fünf Fußballplätzen. Die Landwirte hier sehen eine Gefahr für ihre Existenz.

Grund sind immer strengere Auflagen und Vorgaben und wachsender Preisdruck. Die Feuer sollen symbolisieren: Auf den Höfen brennt es und der Politik solle endlich ein Licht aufgehen, so die Landwirte.

In ganz Deutschland sollen ab jetzt jeden ersten Samstag im Monat Mahnfeuer entzündet werden. Dies soll auch Gelegenheit sein, damit Bauern und Bevölkerung ins Gespräch kommen.

Der Verbraucher hat den Bezug zur Landwirtschaft verloren, sagt Hubert Kucher. Wie viele andere Landwirte ärgert er sich über die Situation und fühlt sich unter Druck gesetzt. Deshalb steht auch bei ihm ein grünes Kreuz.