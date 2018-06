Der Musikverein Adelmannsfelden veranstaltet am morgigen Samstag, 8. September, eine Kinderbedarfsbörse in der Otto-Ulmer-Halle von 13.30 bis 15.30 Uhr. Verkauft wird aktuelle Kleidung für Kinder in den Größen 50 bis 152, Spielzeuge aller Art, Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, Fahrräder und vieles mehr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.