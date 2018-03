Bei der Hauptversammlung des Tennisclubs Adelmannsfelden hat Vorsitzender Hermann Bäuerle an den Zuwachs im Ausschuss bei der letzten Mitgliederversammlung durch Judith Wiedenhöfer als Sportwartin und Andreas Jungkunst als zweiten Vorsitzenden erinnert. Er zeigte sich dabei erfreut über diese Verjüngung und erinnerte anschließend an die Höhepunkte des vergangenen Jahres.

Bäuerle erwähnte in seinem Bericht unter anderem die Verbandsrundenspiele der beiden gemeldeten Herrenmannschaften sowie die der Damen- und Jugendmannschaft (Mädchen), ferner das Hobby-Turnier, an dem örtliche Vereine und Gruppierungen gegeneinander im Doppel antraten. Dieses fand mit 13 Paaren letztes Jahr einen noch nie dagewesenen Zuspruch. Außerdem wurde wieder der Kindertennistag veranstaltet. Mit einer Mannschaft wurde außerdem am Faustball-Hobbyturnier im Rahmen der Sportwoche im Sommer teilgenommen und sogar der Turniersieg erzielt.

Das finanzielle Ergebnis gestaltete sich – trotz fehlender Einnahmen aus dem Public Viewing – erfreulich positiv. Dazu beigetragen haben die Vereinsheimvermietung sowie die Bewirtung des Hobby-Turniers.

Auch im laufenden Jahr stehe wieder einiges auf dem Programm: darunter die Saisoneröffnung im Mai mit einem Schleifchenturnier, Vereinsmeisterschaften, Rundenspiele, Hobby-Turnier, Public Viewing der Spiele der Fußball-WM sowie der Einsatz während der Faustball-EM. Außerdem sollen die Homepage des Vereins sowie dessen Auftritt in den sozialen Netzwerken überarbeitet werden.

Bürgermeister Edwin Hahn lobte die engagierte Vereinsarbeit des TC. Angesichts des diesjährigen 900-Jahre-Jubiläums der Gemeinde Adelmannsfelden und der Faustball-EM im August bat Hahn um Werbung und rege Teilnahme der Vereinsmitglieder.

Jugendwartin Jennifer Feil und Sportwartin Judith Wiedenhöfer berichteten über die sportlichen Ereignisse. Für den Verein sei die Jugend- und Nachwuchsförderung entscheidend und sichere das Fortbestehen. Deshalb gebe es in diesem Jahr neben dem Training und den Rundenspielen auch die Vereinsmeisterschaften, das Tennis-Abzeichen sowie den Kindertennistag. Die Damenmannschaft erreichte einen soliden dritten Tabellenplatz. Bei beiden Herrenmannschaften eien allerdings personelle Engpässen vorhanden, was zur Folge hatte, dass bei den Herren 50 nach dem Aufstieg 2016 gleich der Abstieg folgte. Immerhin konnten die Herren den Abstieg vermeiden.

Anschließend fand die Ehrung langjähriger Mitglieder statt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde mit der Ehrennadel in Bronze Michael Maier geehrt. Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Katharina Larin, Sebastian Rieck und Ulrike Kreuzer. Für 30 Jahre Mitgliedschaft ging die Ehrennadel in Gold an Anita Kurz, Helmut Kurz, Gerhard Rieck, Sieglinde Rieck und Karl Wohlers.