Jahreshauptversammlung

Der Tennisclub Adelmannsfelden hielt am 14. Juli seine Mitgliederversammlung bei bestem Wetter und 20 Teilnehmern auf der Zuschauerterrasse des Vereinsheims ab. Da die ursprüngliche Holzterrasse in die Jahre gekommen war, musste diese dringend erneuert werden. Erfreulicherweise konnten dafür über die Spendenplattform der KSK-Ostalb „Gut für die Ostalb“ Spenden gesammelt werden. Ein Teil der eingegangenen Spenden wurde von der KSK-Ostalb verdoppelt, wodurch insgesamt eine Spendensumme von rund 6000 Euro erzielt werden konnte. Erster Vorsitzender, Hermann Bäuerle, freute sich in seiner Eröffnungsrede über die neue Terrasse, die nun mit robusten Steinplatten versehen ist, und dankte allen Helfern dieses Projekts sowie der Firma PUR Hofmann aus Adelmannsfelden. Lediglich die Treppe, die zu den Tennisplätzen führt, fehle noch und müsse mit Eigenmitteln finanziert werden.

Er wies auf das im Winter geplante Public Viewing im Rahmen der Fußball-WM hin, das der Tennisclub im Bürgersaal der Otto-Ulmer-Halle anbieten werde – solange uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Im Anschluss folgten Berichte von Schriftführerin, Kassiererin, Sport- und Jugendwartin: Die finanzielle Lage des Vereins gestaltet sich dank oben genannter Spendenaktion und beispielsweise regelmäßigen Vereinsheimvermietungen positiv. Leider kann keine Jugendmannschaft gestellt werden. Eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich beispielsweise mit einem Nachbarort gestaltet sich insofern schwierig, als dass diese mit hohem organisatorischen beziehungsweise personellen Aufwand verbunden ist. Immerhin kann ein Kindertraining angeboten werden, das im Winter in der Otto-Ulmer-Halle stattfindet. Und der obligatorische Kindertennistag im Rahmen des Ferienprogramms darf natürlich auch nicht fehlen. Die gemeldete Damen- und Herrenmannschaft absolvierte neben Training, Rundenspielen auch die Vereinsmeisterschaften.

Die Neuwahlen, durchgeführt von Jürgen Wemmer als Vertreter der Gemeinde, brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Hermann Bäuerle (lediglich auf ein Jahr), Beisitzer: Lorena Stier und Helmut Fischer (lediglich auf ein Jahr). Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielt Martin Beck die Ehrennadel in Bronze, Heinz Görner für 30 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold.